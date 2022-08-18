Експерти помітили тенденцію до зниження військової підтримки України з боку ЄС

Нові ініціативи Європи з надання допомоги Україні закінчилися

Військова підтримка України з боку Європи знижується з квітня, а в липні шість країн Євросоюзу взагалі не надали Україні нових «військових обіцянок». Про це пише Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.

Згідно з цими даними, протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні жодних нових зобов'язань – уперше після початку війни у лютому. При цьому, зобов'язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня.

«Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги закінчилися», – заявив голова української групи інституту Крістоф Требеш.

Водночас, видання зазначає, що союзники на минулому тижні в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 млрд євро.

Але Требеш підкреслив, що його команда все ще аналізує ці цифри, і заявив, що сума у будь-якому разі «мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях».

Як відомо, 11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорювалося питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала €1,5 млрд на військову допомогу Україні.

26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні.