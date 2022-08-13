Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю

Україна може отримати від США ракети Atacms

Волкер: Жодних перепон для передачі Україні ракет великої дальності нема

Україна може отримати від США артилерійські системи великої дальності. Зокрема, і Atacms. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Немає жодного сенсу в аргументах, щоб не надавати Україні артилерійських систем великої дальності», – сказав дипломат.

Як відомо, Atacms – оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою, яка також буде дуже корисною, оскільки належить до артилерії з великою дальністю.

Курт Волкер також висловив упевненість, що Україна отримає ще Himars та боєприпаси до них.

Раніше міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.

Сполучені Штати відзначили ефективне використання Україною американських далекобійних систем залпового вогню Himars. Про це під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні заявив очільник місії США при ОБСЄ Майкл Карпентер. Карпентер наголосив, що Вашингтон й надалі надаватиме ЗСУ військову допомогу, оскільки «вона має вирішальне значення для перемоги України».