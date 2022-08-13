Головна Країна Політика
search button user button menu button

Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю
Україна може отримати від США ракети Atacms
фото з відкритих джерел

Волкер: Жодних перепон для передачі Україні ракет великої дальності нема

Україна може отримати від США артилерійські системи великої дальності. Зокрема, і Atacms. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Немає жодного сенсу в аргументах, щоб не надавати Україні артилерійських систем великої дальності», – сказав дипломат.

Як відомо, Atacms – оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою, яка також буде дуже корисною, оскільки належить до артилерії з великою дальністю.

Курт Волкер також висловив упевненість, що Україна отримає ще Himars та боєприпаси до них.

Раніше міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.

Сполучені Штати відзначили ефективне використання Україною американських далекобійних систем залпового вогню Himars. Про це під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні заявив очільник місії США при ОБСЄ Майкл Карпентер. Карпентер наголосив, що Вашингтон й надалі надаватиме ЗСУ військову допомогу, оскільки «вона має вирішальне значення для перемоги України».

Читайте також повне інтерв'юКурт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів

 

Теги: США зброя Курт Волкер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борель обговорив з Кулебою допомогу Україні та нові санкції проти Росії
Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну
11 серпня, 21:53
Резніков розказав про експортерів, які завищували ціну зброї для України
Міністр оборони розказав про державних мародерів, які завищували ціну зброї для України
11 серпня, 23:19
Максимальна дальність пострілу гаубиці може становити від 11 до 19 км
Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)
7 серпня, 16:06

Політика

Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю
Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю
Пентагон оцінив ефективність ЗСУ
Пентагон оцінив ефективність ЗСУ
Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході
Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході
Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)
Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським
Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото)
Полюбляє радянський союз: чиновник із Кривого Рогу потрапив у скандал (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
80K
Японія готується до найгіршого
67K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
61K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
44K
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?
22K
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади

Новини

На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:23

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту