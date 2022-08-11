Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну
Борель обговорив з Кулебою допомогу Україні та нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

«Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках санкційного режиму міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації.

Сьогодні Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Теги: санкції Дмитро Кулеба росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше санкції проти російському компанії запровадили у 2014 році
В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції
Сьогодні, 14:14
«Справжній житель СРСР має бути ізольованим»  
Офіс президента розповів про найбільш потрібний пункт у новому пакеті санкцій проти РФ 
Вчора, 15:42
Зеленський закликав світ посилити санкції проти РФ
Загроза ядерної катастрофи: президент закликав світ посилити санкції проти РФ
9 серпня, 01:21

Політика

Зеленський закликав світ діяти швидше й жорсткіше (відео)
Зеленський закликав світ діяти швидше й жорсткіше (відео)
Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну
Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну
В окупованому Луганську висадився кремлівський десант (фото)
В окупованому Луганську висадився кремлівський десант (фото)
Ключове джерело води в Маріуполі відновити неможливо – мер
Ключове джерело води в Маріуполі відновити неможливо – мер
Відносини з Китаєм потрібно переглянути. Українська влада дозріла?
Відносини з Китаєм потрібно переглянути. Українська влада дозріла?
«Забезпечимо таке обговорення, що від РФ не залишиться живого місця» – Кулеба про Радбез ООН
«Забезпечимо таке обговорення, що від РФ не залишиться живого місця» – Кулеба про Радбез ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
79K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
62K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
45K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
33K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
15K
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту