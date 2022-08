Кулеба та Боррель узгодили нові санкції проти РФ і постачання зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

«Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах», - зазначив він.

Call with @JosepBorrellF. Ukraine and the EU are determined to ensure further functioning of the grain corridor to help the Middle East, Africa, and Asia. Cordinated positions on new sanctions on Russia, arms deliveries to Ukraine. Discussed the security situation in the Balkans.