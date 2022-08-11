Конференція в Копенгагені зібрала €1,5 млрд для України

Міністри оборони України, Британії та Данії Олексій Резніков, Бен Воллес і Мортен Бодсков

26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги

Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала €1,5 млрд на військову допомогу Україні. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Данії.

«€1,5 млрд оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їхня боротьба – наша боротьба», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна чекала від учасників цієї конференції гарантій того, що західні союзники продовжать підтримку у війні проти Росії.

Як відомо, 11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорюють питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.