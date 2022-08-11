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Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 
Конференція щодо України ухвалила продовжити надання допомоги Києву
twitter.com/DanishMFA

Учасники засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців 

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, пройшла Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені (Данія) щодо України. Учасники домовилися продовжувати військову підтримку. Нашої держави. Про це повідомляється в підсумковій декларації конференції.

Повідомляється, що учасники конференції засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців, а також висловили свою повну підтримку Україні. Вони також домовилися:

  • сприяти постійному довгостроковому фінансуванню України;
  • збільшити виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів;
  • розвивати і збільшувати підготовку українських військових;
  • сприяти зусиллям України з розмінування.

Також у декларації йдеться, що союзники зобов'язуються збільшити фінансування військової допомоги. Чергова зустріч пройде у вересні в дистанційному форматі. 

Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява  фото 1

Нагадаємо, конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала €1,5 млрд на військову допомогу Україні.

26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні.

Як відомо, 11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорювалося питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.

Теги: ЗСУ Олексій Резніков

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