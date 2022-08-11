Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 

Учасники засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, пройшла Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені (Данія) щодо України. Учасники домовилися продовжувати військову підтримку. Нашої держави. Про це повідомляється в підсумковій декларації конференції.

Повідомляється, що учасники конференції засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців, а також висловили свою повну підтримку Україні. Вони також домовилися:

сприяти постійному довгостроковому фінансуванню України;

збільшити виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів;

розвивати і збільшувати підготовку українських військових;

сприяти зусиллям України з розмінування.

Також у декларації йдеться, що союзники зобов'язуються збільшити фінансування військової допомоги. Чергова зустріч пройде у вересні в дистанційному форматі.

Нагадаємо, конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала €1,5 млрд на військову допомогу Україні.

26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні.

Як відомо, 11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорювалося питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.