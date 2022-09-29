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Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним
За словами Ердогана, Зеленський у зв'язку з «референдумами» просив його підтримати Україну
фото з відкритих джерел

На порядку денному фейкові «референдуми» на окупованих територіях України

Сьогодні, 29 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед іншого, глава Туреччини хоче обговорити проведення Росією фейкових «референдумів» на окупованих територіях України. Про це повідомляє Anadoly.

За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський у зв'язку з «референдумами» просив його підтримати Україну та вплинути на президента Росії.

Як повідомлялося, президент Туреччини  Реджеп Таїп Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії.

Нагадаємо, Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом

Також Ердоган з російським диктатором зустрічався 5 вересня. Зазначимо, що під час попередніх переговорів між президентами Росії та Туреччини російському диктаторові довелося певний час чекати на Ердогана. Очікування викликало у Путіна дещо дивну реакцію, яка розсмішила користувачів соцмереж. 

Читайте також: Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина путін президент переговори

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