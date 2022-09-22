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Ердоган проведе перемовини із Зеленським та Путіним

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ердоган проведе перемовини із Зеленським та Путіним
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фото з відкритих джерел

Турецькі зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною триватимуть 

Президент Туреччини  Реджеп Таїп Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії. Ердоган повідомив про це в інтерв’ю журналістам Türkevi у Нью-Йорку.

Президент Туреччини заявив, що останній обмін полоненими, який відбувся за його посередництва, є «важливим кроком до припинення війни». Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Путіну за можливість обміну полоненими і сказав, що турецькі зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною триватимуть.

«Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення миру та стабільності в майбутньому. Наприклад, щойно ми повернемося (з Нью-Йорка – ред.), ми знову зателефонуємо лідерам і продовжимо з ними нашу телефонну дипломатію», – сказав він. 

Водночас Ердоган нагадав, що закликав Росію припинити військові операції та вивести свої сили з України, які увійшли на її територію з 24 лютого. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завтра, 23 вересня, скликає нараду високого економічного рівня.

Раніше Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна щодо так званих «референдумів» рашистів. 

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Теги: путін Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган переговори військові

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