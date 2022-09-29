Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля

Ердоган зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають так звані «референдуми»

Ердоган: «Ціна переходу до ядерної війни – катастрофа»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав «катастрофою» загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Про це повідомляє CNN Turk.

«Ціна переходу до ядерної війни – катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну – ред.), було б найбільш слушним кроком», – сказав турецький лідер.

При цьому він зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають так звані «референдуми» на тимчасово окупованих Росією територіях України. Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор Володимир Путін «зробить це, якщо він щось задумав».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має забути навіть про думки щодо застосування ядерної зброї проти України.

27 вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.