Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
Ердоган зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають так звані «референдуми»
фото з відкритих джерел

Ердоган: «Ціна переходу до ядерної війни – катастрофа»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав «катастрофою» загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Про це повідомляє CNN Turk.

«Ціна переходу до ядерної війни – катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну – ред.), було б найбільш слушним кроком», – сказав турецький лідер.

При цьому він зазначив, що «ще більше занепокоєння» викликають так звані «референдуми» на тимчасово окупованих Росією територіях України. Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор Володимир Путін «зробить це, якщо він щось задумав».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має забути навіть про думки щодо застосування ядерної зброї проти України.

27 вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. 

 

Теги: Туреччина росія катастрофа війна путін ядерна зброя диктатор шантаж

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор давно погрожує знищити увесь світ
Ядерна загроза. Хто зупинить божевільну Росію
23 вересня, 16:23
Варто бути готовими до будь-якого розвитку воєнних дій
Ядерна загроза. Алгоритм по захисту від радіації
17 серпня, 13:27
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з аеродрому під час військових навчань 19 лютого 2022 року
Ядерна зброя проти України? США у приватному порядку попередили Путіна ТЕМА ТИЖНЯ
24 вересня, 20:35

Політика

Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
Угорщина вдруге рятує путінського патріарха від санкцій ЄС
Угорщина вдруге рятує путінського патріарха від санкцій ЄС
Пентагон заперечує причетність США до витоків на російських газопроводах
Пентагон заперечує причетність США до витоків на російських газопроводах
Фінляндія значно обмежить право росіян на в’їзд до країни
Фінляндія значно обмежить право росіян на в’їзд до країни
Himars і не тільки. Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні
Himars і не тільки. Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні
Як було здійснено диверсію на «Північних потоках»: ЗМІ оприлюднили версії
Як було здійснено диверсію на «Північних потоках»: ЗМІ оприлюднили версії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
83K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
52K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
36K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
31K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
18K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту