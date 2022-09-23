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Звільнення Медведчука: Ердоган розповів деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення Медведчука: Ердоган розповів деталі
Медведчука обміняли на дві сотні українських воїнів
фото з відкритих джерел

Ердоган вважає, що обмін полоненими між Росією та Україною є важливим кроком для припинення війни

Виданий українською стороною екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, вирушив із Туреччини до Росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

За словами глави Туреччини, під час обміну полоненим між Москвою та Києвом Анкара мала 200 імен. «Це усі наші гості. На одному з них Путін зробив акцент. Ми відправили його до РФ. Ми рішуче продовжуємо процес», – додав Ердоган.

Раніше турецький лідер заявив, що обмін полоненими між Росією та Україною став важливим кроком для припинення війни. За його словами, рішення про обмін за посередництва Туреччини було ухвалено в ході дипломатичного листування з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не знає, де зараз перебуває обміняний на українських військових Віктор Медведчук.

Нагадаємо,  міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Там жодним словом не обмовилися, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука. Також СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну. Раніше розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука.

Читайте також: Медведчук в обмін на дві сотні українських воїнів: деталі великого звільнення
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Віктор Медведчук путін полон Анкара президент прессекретар

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