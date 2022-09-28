Обмін полоненими, ЗАЕС та «референдуми». Зеленський провів переговори з Ердоганом

Розмова двох президентів стосувалася останніх подій російсько-української війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Лідери країн обговорили успішний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися понад 200 українських захисників, ситуацію навколо Запорізької АЕС та проведення на окупованих територіях так званих референдумів, повідомили у пресслужбі Ердогана.

«Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни. Президент Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між РФ та Україною був успішно проведений після довгої підготовки», – йдеться у повідомленні.

Говорячи про успішне функціонування угоди про експорт українського зерна Ердоган заявив, що «аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС, і повторив пропозицію Туреччини виступити посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції.

Згідно з повідомленням про розмову двох президентів, Ердоган заявив, що проведення так званих референдумів у тимчасово окупованих регіонах України підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу. Турецький президент запевнив, що його країна готова надавати усіляку підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів.

Інформація про переговори між двома президентами з'явилася і у Telegram-каналі українського лідера.

Зеленський зазначив, що мав «предметну розмову» з президентом Туреччини.

«Подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за принципову позицію щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях. Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці свого візиту до США для участі в 77-й Генеральній Асамблеї ООН анонсував нові переговори з лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Україною на нових умовах.