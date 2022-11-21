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Ердоган заявив про відмову Росії виконувати свій обов'язок у Сирії

Альона Боженко
glavcom.ua
Ердоган заявив про відмову Росії виконувати свій обов'язок у Сирії
Ердоган пояснив причини спецоперацій на півночі Сирії
фото із відкритих джерел

Ердоган заявив, що Туреччина провела спецоперацію в Сирії через відмову РФ знищувати терористів 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пояснив причини спецоперації на півночі Сирії, зокрема нібито відмовою Росії від знищення терористів у цьому регіоні. Про це повідомляє Daily Sabah.

«Незважаючи на наші неодноразові попередження Росії, яка згідно з нашою сочинською домовленістю 2019 року несе відповідальність за знищення терористів на півночі Іраку та Сирії, Москва відмовляється виконувати свій обов'язок», – заявив Ердоган.

Він пояснив, що Туреччина не мовчатиме і самостійно вживе заходів щодо терористів. Президент підтвердив завдання 12 ударів у районі Кобані і додав, що операцію буде продовжено.

Нагадаємо, 20 листопада Туреччина здійснила повітряні атаки по позиціях курдських формувань у північних частинах Сирії та Іраку. Анкара стверджує, що «здійснює операцію Пендже-Килич» відповідно до права на самооборону за 51 ст. Статут ООН.

 

Теги: Москва Анкара Туреччина президент статут

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