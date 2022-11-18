Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики

Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою, пише Anadolu.

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Відзначається, що Ердоган подякував президенту Путіну за його «конструктивну позицію» щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди щодо експорту зерна.

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

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Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У розмові йшлося також про пропозицію Путіна створити хаб природного газу в Туреччині. Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей.

Раніше Ердоган заявив, що дуже важливо провести розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Він також наголосив, що важливо поважати заяву РФ, яка запевнила, що нібито не має відношення до цього інциденту.

До відома, Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч.

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