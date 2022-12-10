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Ердоган хоче постачати туркменський газ в Європу в обхід Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ердоган хоче постачати туркменський газ в Європу в обхід Росії
Ердоган має намір організувати експорт туркменського газу до Європи в обхід Росії
фото: DR

Туреччина хоче використовувати своє стратегічне розташування для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу до Європи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецьких посадовців.

«Ідея полягала б у тому, щоб транспортувати газ на кораблях до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюг трубопроводів Південного газового коридору, що з’єднує Азербайджан з Європою через Грузію та Туреччину», – розповіли виданню офіційні особи.

Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше. Втім, успіху вони не мали. Саме вторгнення РФ до України відродило багато ідей про маршрути транспортування енергоносіїв, які раніше вважали малоймовірними.

Автори матеріалу пишуть, що Анкара прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії та контролю доступу до Чорного моря. 

«Вона (Туреччина - Ред.) хоче використовувати енергетичні проєкти для зміцнення економічних і дипломатичних зв'язків», – наголошують у публікації.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина, Азербайджан та Туркменістан проведуть зустріч на рівні президентів, на якій обговорюватиметься можливість експорту туркменського газу до Європи.

Як повідомляє Bloomberg, переговори президентів Реджепа Таъпа Ердогана, Ільхама Алієва і Сердара Бердимухамедова пройдуть на Каспійському курорті Аваза 14 грудня.

Під час переговорів буде обговорюватися можливість транспортування газу через Каспійське море на танкерах в Азербайджан, а звідти – по трубопроводу до Туреччини й далі в Європу.

До слова, Туркменістан постачає майже третину газу, який видобуває, до Китаю. За даними аналітиків, доведені запаси газу Туркменістану становлять майже третину від російських – 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року.

Як повідомлялося, попередня розмова президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган  з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася 18 листопада. Тоді лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою. 

Теги: Туркменістан Туреччина переговори Азербайджан

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