Ердоган хоче постачати туркменський газ в Європу в обхід Росії

Туреччина хоче використовувати своє стратегічне розташування для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу до Європи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецьких посадовців.

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«Ідея полягала б у тому, щоб транспортувати газ на кораблях до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюг трубопроводів Південного газового коридору, що з’єднує Азербайджан з Європою через Грузію та Туреччину», – розповіли виданню офіційні особи.

Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше. Втім, успіху вони не мали. Саме вторгнення РФ до України відродило багато ідей про маршрути транспортування енергоносіїв, які раніше вважали малоймовірними.

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Автори матеріалу пишуть, що Анкара прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії та контролю доступу до Чорного моря.

«Вона (Туреччина - Ред.) хоче використовувати енергетичні проєкти для зміцнення економічних і дипломатичних зв'язків», – наголошують у публікації.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина, Азербайджан та Туркменістан проведуть зустріч на рівні президентів, на якій обговорюватиметься можливість експорту туркменського газу до Європи.

Як повідомляє Bloomberg, переговори президентів Реджепа Таъпа Ердогана, Ільхама Алієва і Сердара Бердимухамедова пройдуть на Каспійському курорті Аваза 14 грудня.

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Під час переговорів буде обговорюватися можливість транспортування газу через Каспійське море на танкерах в Азербайджан, а звідти – по трубопроводу до Туреччини й далі в Європу.

До слова, Туркменістан постачає майже третину газу, який видобуває, до Китаю. За даними аналітиків, доведені запаси газу Туркменістану становлять майже третину від російських – 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року.

Як повідомлялося, попередня розмова президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася 18 листопада. Тоді лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.