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Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США
НАТО проводить навчання військових у Естонії
Фото: Head Topics

Десантники з країн НАТО приїхали до Естонії на навчання під назвою Swift Response під керівництвом США

В Естонії розпочалися навчання Swift Response, для участі в яких прибули десантники з країн НАТО. У рамках маневрів під керівництвом США Сили самооборони та союзники відпрацюють перекидання сил та техніки до країн Балтії. Про це повідомила прес-служба головного штабу Сил оборони.

«У навчаннях беруть участь майже 1500 військовослужбовців із Польщі , США, Чехії, Великобританії, Латвії та Естонії. У рамках масштабної повітряно-десантної операції на аеродром Нурмсі десантуються майже 600 десантників із Польщі, Великобританії та Чехії»,  – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активна фаза навчань завершиться в Естонії 14 травня. Командувач естонським штабом навчань Swift Response полковник Віктор Кальницький зазначив, що під час маневрів пройдуть різні повітряно-десантні операції, метою яких є оперативне перекидання союзників, та відпрацюють негайний початок виконання поставлених завдань.

За його словами, естонській стороні важливо відпрацювати забезпечення прийому союзників та організовувати різні повітряні та наземні операції. Міжнародні навчання Swift Response 23 проходять одночасно в Естонії, Іспанії та Греції . Ці маневри є частиною американських навчань Defender 23 і пов'язані з польськими навчаннями Anaconda 23.

Нагадаємо, у Литві пройдуть навчання військових із 12 країн НАТО. Про це заявили у командуванні литовською армією.

«У Литві розпочнуться міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2023-1». У двотижневих навчаннях візьмуть участь близько 3,5 тисяч військових та шести сотень одиниць військової техніки з Литви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про солдатів з Бельгії, Чехії, Великобританії, США, Канади, Хорватії, Польщі, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини.

Читайте також: У Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda
Теги: військові навчання військові навчання полковник аеродром Естонія НАТО

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