Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США

Десантники з країн НАТО приїхали до Естонії на навчання під назвою Swift Response під керівництвом США

В Естонії розпочалися навчання Swift Response, для участі в яких прибули десантники з країн НАТО. У рамках маневрів під керівництвом США Сили самооборони та союзники відпрацюють перекидання сил та техніки до країн Балтії. Про це повідомила прес-служба головного штабу Сил оборони.

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«У навчаннях беруть участь майже 1500 військовослужбовців із Польщі , США, Чехії, Великобританії, Латвії та Естонії. У рамках масштабної повітряно-десантної операції на аеродром Нурмсі десантуються майже 600 десантників із Польщі, Великобританії та Чехії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активна фаза навчань завершиться в Естонії 14 травня. Командувач естонським штабом навчань Swift Response полковник Віктор Кальницький зазначив, що під час маневрів пройдуть різні повітряно-десантні операції, метою яких є оперативне перекидання союзників, та відпрацюють негайний початок виконання поставлених завдань.

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За його словами, естонській стороні важливо відпрацювати забезпечення прийому союзників та організовувати різні повітряні та наземні операції. Міжнародні навчання Swift Response 23 проходять одночасно в Естонії, Іспанії та Греції . Ці маневри є частиною американських навчань Defender 23 і пов'язані з польськими навчаннями Anaconda 23.

Нагадаємо, у Литві пройдуть навчання військових із 12 країн НАТО. Про це заявили у командуванні литовською армією.

«У Литві розпочнуться міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2023-1». У двотижневих навчаннях візьмуть участь близько 3,5 тисяч військових та шести сотень одиниць військової техніки з Литви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про солдатів з Бельгії, Чехії, Великобританії, США, Канади, Хорватії, Польщі, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини.

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