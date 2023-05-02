Сирський повідомив, завдяки чому тримається Бахмут (відео)

Олександр Сирський: «Наші командири і воїни - це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога»

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який знову побував у Бахмуті Донецької області, заявив, що місто тримається завдяки самовідданості та професіоналізму українських військових. Про це Сирський написав у Телеграмі.

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«Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику», – зазначив Сирський.

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Генерал поспілкувався із захисниками східного фронту. «В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни – це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога», – наголосив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, у боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади.Як зазначається, мешканець Калгарі 27-річний Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні.

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.