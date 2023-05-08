На кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО

Навчання «Залізний вовк 2023-1» мають на меті оцінити боєготовність підрозділів та синхронізувати стандартні оперативні процедури

У Литві пройдуть навчання військових із 12 країн НАТО. Про це заявили у командуванні литовською армією.

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«У Литві розпочнуться міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2023-1». У двотижневих навчаннях візьмуть участь близько 3,5 тисяч військових та шести сотень одиниць військової техніки з Литви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про солдатів з Бельгії, Чехії, Великобританії, США, Канади, Хорватії, Польщі, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини.

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«Під час навчань дислокована в Литві бойова група передових сил НАТО і піхотний батальйон «Вайдотас» навчатиметься правильному веденню наступальних і оборонних операцій методом «сила проти сили», – додає джерело.

Литовська армія повідомляє, що частина навчань також проходитиме в цивільних районах – солдатів і військову техніку під час навчань зможуть побачити жителі Укмергського, Йонавського, Кайшядорюського та Кедайняйського районів, але основні дії навчань проходитимуть відбудеться на місцевому полігоні литовської армії Gaižunai, розміщеному в Йонавському районі, імітовані боєприпаси та вибухові речовини також будуть використовуватися лише на полігоні.

Литовське командування заявляє, що навчання мають на меті оцінити боєготовність підрозділів цієї бригади та синхронізувати стандартні оперативні процедури.

Нагадаємо, у Польщі розпочалися масштабні військові навчання під кодовою назвою Anakonda-23. Вони триватимуть із 2 по 26 травня і в них візьмуть участь 12 тисяч військовослужбовців польської армії, сотні військових НАТО та країн-союзників Альянсу. Про це повідомляє офіційний сайт Оперативного командування Збройних сил республіки Польща. Військові закликали місцевих жителів не публікувати фотографії та інформацію про переміщення військ.

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Цього року Anakonda складається з чотирьох частин: студійних навчань бойових ігор стратегічного та оперативного рівнів, комбінованих військових навчань, командно-штабних навчань із використанням комп'ютера та експериментальних навчань.