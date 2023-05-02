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Вступ України до НАТО підштовхує Росію до ескалації? МЗС відповіло іноземним журналістам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступ України до НАТО підштовхує Росію до ескалації? МЗС відповіло іноземним журналістам
Речник МЗС: «Вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу»
фото ілюстративне

«Україна – це не проблема, а перевага для НАТО»

Останнім часом в деяких іноземних ЗМІ з’являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів, просувати «альтернативні» мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Формуючи викревлені наративи, автори таких матеріалів зазвичай посилаються на коментарі анонімних джерел, достовірність яких перевірити неможливо», – йдеться в повідомленні.

МЗС звернуло увагу на подібну публікацію від Німецького агентства преси (DPA). У контексті підготовки до саміту НАТО в Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від «набагато важливішої підтримки України». Ба більше, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни.

Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.

«Зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність. По-перше, дійсно, попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії», – зазначають у відомстві.

Міністерство нагадує, що у лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Завдяки героїзму українським захисників та захисниць, а також міжнародній підтримці, Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій.

«Не буде перебільшенням назвати українську армію найсильнішою армією Європи. Українці зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку. По-друге, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть «спровокувати» Росію на нову агресію. Як вже наголошував міністр Дмитро Кулеба, єдине, що провокує Росію – це невизначеність», – додав Ніколенко.

Крім того, у МЗС зазначили, що поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО. Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу.

«Україна – це не проблема, а перевага для НАТО. Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство. Час для такого кроку давно назрів», – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

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Теги: НАТО Україна ЗМІ Німеччина росія

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