Російські ліберали хочуть, щоб світ почав рятувати громадян РФ, які напали на Україну

Коли росіяни отримували паперові повістки, то все було добре. А тепер вони почали страждати

Я спочатку аж здивувався. Російський ліберал вимагає збільшення допомоги! Яка бандерівська муха його вкусила... А потім прочитав і о*уїв. Російський ліберал пропонує писати листи депутатам тієї країни, де вони перебувають, щоб ті збільшили допомогу – та-дааам! – росіянам і надали їм зелений коридор тікати від мобілізації. Зелений. Карл. Коридор. Су*абл*ть.

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Тобто Люба Соболь вважає, що вона має право приїхати до Естонії, і вже за рік вимагати у Рійгікогу, щоб мільйон (!) естонців усе кинули, і почали рятувати сто сорок мільйонів (!) росіян, які напали на Україну.

Перетягнули їх до себе. Дали їм право у себе жити. Рятувати російський театр. Збирати допомогу нашим хлопчикам. Знімати санкції із Вексельберга. І утримувати їх. А то їм повістки по емейлу тепер приходять. Коли паперові приходили – все було заї*ись. А тепер вони знову страждати почали.

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Російських, бл*дь, Карл! Не українців!! Ненавчені. Естонці. Що я казав вам про міст? Ваш Дід.