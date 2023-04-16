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Аркадій Бабченко Журналіст

Російські ліберали хочуть, щоб світ почав рятувати громадян РФ, які напали на Україну

glavcom.ua
Любов Соболь хоче, щоб росіянам організували зелені коридори

Коли росіяни отримували паперові повістки, то все було добре. А тепер вони почали страждати

Я спочатку аж здивувався. Російський ліберал вимагає збільшення допомоги! Яка бандерівська муха його вкусила... А потім прочитав і о*уїв. Російський ліберал пропонує писати листи депутатам тієї країни, де вони перебувають, щоб ті збільшили допомогу – та-дааам! – росіянам і надали їм зелений коридор тікати від мобілізації. Зелений. Карл. Коридор. Су*абл*ть.

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Тобто Люба Соболь вважає, що вона має право приїхати до Естонії, і вже за рік вимагати у Рійгікогу, щоб мільйон (!) естонців усе кинули, і почали рятувати сто сорок мільйонів (!) росіян, які напали на Україну.

Перетягнули їх до себе. Дали їм право у себе жити. Рятувати російський театр. Збирати допомогу нашим хлопчикам. Знімати санкції із Вексельберга. І утримувати їх. А то їм повістки по емейлу тепер приходять. Коли паперові приходили – все було заї*ись. А тепер вони знову страждати почали.

Російських, бл*дь, Карл! Не українців!! Ненавчені. Естонці. Що я казав вам про міст? Ваш Дід.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Естонія війна

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