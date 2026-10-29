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Франція закрила Орбану шлях до крісла в ООН. Париж виступив із різкою заявою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Франція закрила Орбану шлях до крісла в ООН. Париж виступив із різкою заявою
Франція виступила проти призначення Орбана генсеком ООН
фото: Reuters

У Парижі розкритикували можливе призначення колишнього угорського прем'єра генсеком ООН

Франція виступила проти можливого призначення колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що керівна посада в ООН не повинна ставати компенсацією для політиків, які втратили владу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Франції.

Барро прокоментував повідомлення про можливе висунення Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Французький міністр висловився проти такого сценарію та наголосив, що призначення очільника міжнародної організації має відповідати її завданням.

«Посада Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй не має бути втішним призом для лідера, який був усунений своїм народом», – заявив він.

Глава французького МЗС також нагадав, що в березні французька політикиня Марін Ле Пен брала участь у політичній кампанії в Будапешті.

Окремо Барро наголосив на необхідності збереження ефективності ООН. За його словами, Париж виступає проти послаблення міжнародних інституцій та їхнього паралічу через дії великих держав, які намагаються нав'язувати власні рішення.

Міністр зазначив, що міжнародна співпраця залишається важливою для захисту населення від сучасних загроз, зокрема воєн, зміни клімату та пандемій.

Франція як постійний член Ради Безпеки ООН підтримує реформування організації, щоб зробити її більш представницькою та ефективною.

Зокрема, Париж просуває ініціативу щодо добровільного обмеження використання права вето у випадках масових злочинів проти цивільного населення. Такий механізм має зменшити ризик блокування рішень Ради Безпеки під час масштабних гуманітарних криз.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан може претендувати на посаду генерального секретаря ООН за підтримки США, Росії та Китаю.

За цими повідомленнями, адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру угорського політика та розраховує заручитися підтримкою Москви й Пекіна.

Теги: Віктор Орбан ООН США Франція

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