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Росія звинуватила США у перешкоджанні участі російської делегації в G20

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія звинуватила США у перешкоджанні участі російської делегації в G20
Трамп заявлял, що хотів би зустрітися з Путіним під час основної частини саміту в Маямі
фото: AP

Москва заявляє про проблеми з підтвердженням участі своїх представників у зустрічі міністрів закордонних справ у США

Росія звинуватила Сполучені Штати у створенні штучних обмежень для участі російської делегації в зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої двадцятки» (G20), яка відбудеться в Атланті 30-31 жовтня. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє «Главком».

За словами Захарової, країна-агресор вже близько двох місяців готується до зустрічі та заздалегідь передала Державному департаменту США список своєї делегації. Однак тепер, стверджує представниця російського МЗС, виникли проблеми з підтвердженням участі зазначених у списку людей.

«З'ясувалося, що всі ці імена, які ми передавали, не отримують належного логістичного супроводу та підтвердження, як нам сказали», – заявила Захарова.

Вона також поскаржилася на нові організаційні вимоги з американського боку, які, за її словами, ставлять під питання повноцінну участь російської делегації. Зокрема, Москва висловлює претензії щодо візового статусу, акредитації та обмежень на кількість представників.

Захарова заявила, що російське зовнішньополітичне відомство підтримує контакт з американською стороною для врегулювання ситуації.

Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 запланована на 30-31 жовтня в Атланті, штат Джорджія. Захід має приймати державний секретар США Марко Рубіо. 

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон нічого не передавав Москві в обмін на звільнення американця Стівена Габбарда, якого російський суд засудив за найманство. За словами глави Білого дому, звільнення чоловіка мало відбутися ще за попередньої адміністрації США.

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Теги: США росія подорож кордон G20

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