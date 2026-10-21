Дві години споживання. Власюк оцінив значення російського дизеля для США

Владислав Власюк пояснив, що США експортують близько 1,5 млн барелів дизельного пального на добу

Перший танкер із дизелем РФ планує відправити до США вже у четвер, 22 жовтня

Поки анонсований Росією танкер із 40 тис. тонн російського дизеля дістанеться до США, Сполучені Штати встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн тонн власного дизельного пального. Це приблизно у 100 разів більше, ніж привезе російський танкер. Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк написав у Facebook, передає «Главком».

«Отже, завтра до США вирушає перший танкер із 40 тис. т російського дизеля. Давайте порахуємо. 40 тис. т – це приблизно 300 тис. барелів. США споживають близько 4 млн барелів дизельного палива на добу. Тобто весь цей танкер покриває менше ніж дві години американського споживання», – зазначив уповноважений президента.

Владислав Власюк пояснив, що США самі експортують близько 1,5 млн барелів дизельного пального на добу. За його підрахунками, обсяг пального на російському танкері еквівалентний приблизно 4,5 години американського експорту. Доставка дизеля з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5-3 тижні. За цей час Сполучені Штати встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн тонн власного дизельного пального – приблизно у 100 разів більше, ніж має привезти російський танкер.

«Отже, один із найбільших у світі експортерів дизеля купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту? Усі цифри взяті з даних EIA за вересень-жовтень», – підсумував Власюк.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля на американський та світовий ринки.

Американські законодавці розкритикували домовленість, заявивши, що закупівля російського пального може забезпечити Москві додаткові доходи для фінансування війни проти України. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер назвав її «угодою з дияволом».

17 жовтня у Конгресі США було зареєстровано законопроєкт, спрямований на блокування дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Документ також передбачає обмеження американських інвестицій у російський енергетичний сектор.

Зауважимо, що Росія оголосила про намір розпочати постачання дизельного пального до Сполучених Штатів Америки. Перший танкер планують відправити вже у четвер, 22 жовтня.