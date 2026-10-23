Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар

Франція має близько 290 ядерних боєголовок, які можуть запускатися також з підводних човнів і літаків

Лондон і Париж разом працюють над європейською безпекою та підтриманням ядерного стримування

Британські винищувачі вперше долучилися до французьких навчань із відпрацювання сценарію застосування ядерної зброї. Літаки двох країн діяли спільно над Середземним морем на тлі загострення відносин із Росією та дискусій про безпеку Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про участь британської авіації у французьких ядерних навчаннях повідомило Міністерство збройних сил Франції. Зазначається, що британські винищувачі Typhoon супроводжували французькі Rafale, які вилетіли з авіабази Сен-Дізьє на північному сході Франції. У межах навчань під назвою Rummy військові відпрацювали сценарій нанесення ядерного удару.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що участь британських літаків стала першим випадком залучення британської авіації до французьких навчань із ядерним компонентом.

«Наявність незалежних ядерних сил не виключає координації», – наголосила Вотрен.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг, коментуючи навчання, заявив, що Лондон і Париж разом працюють над європейською безпекою та підтриманням ядерного стримування.

«У дедалі небезпечнішому світі наші противники не повинні сумніватися: Велика Британія та Франція єдині у своїй відданості безпеці Європи та підтриманню стримування, яке допомагало зберігати мир протягом поколінь», – сказав він.

Варто нагадати, що Франція вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон.