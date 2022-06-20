Естонія вирішила міцніше «закрутити гайки» санкцій проти РФ

Дотримуватися санкційних обмежень щодо Росії у Естонії будуть змушені і приватні особи

З 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб. Про це пише ERR.

Заборона пов'язана з прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню агресії проти України.

Повна заборона зокрема поширюється на ввезення алкогольних напоїв міцністю менше ніж 80%. Також заборонено імпорт із РФ меблів, деревини, добрив та низки інших товарів, які приватні особи щодня привозили із собою з Росії.

У Податково-митному нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження у якому може вести Поліція безпеки (КаПо) та, за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді.

«Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься», – додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану. Договір на будівництво стіни на кордоні завдовжки 23,5 кілометра було укладено два роки тому і роботи планувалося завершити у 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше за план.

Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

Також відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.



