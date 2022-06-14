Депутати РФ планують «скасувати» незалежність ще двох країн

У Держдумі хочуть скасувати незалежність Латвії та Естонії

Російська Федерація планує «скасувати» незалежність Латвії та Естонії. Про це повідомив депутат Державної Думи Євген Федоров, передає Lenta.ru.

«Це ми лише розпочали з Литви. І зрозуміло чому – Литва більш небезпечна для Російської Федерації щодо ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю і в протистоянні з НАТО і США. Тому зараз важливіша Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося», – сказав російський депутат.

Федоров заявив, що після Литви такий розвиток подій можливий для Естонії та Латвії. За його словами, мета таких дій – «ліквідація загроз», які виходять із цих пострадянських країн, а визнання незалежності колишніх республік Радянського Союзу, які проводять миролюбну політику, не буде переглянуто.

Раніше повідомлялося, що в Держдуму РФ внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР «Про визнання незалежності Литовської Республіки».

У пояснювальній записці до законопроекту депутат від «Єдиної Росії» Євген Федоров, який став ініціатором законопроекту, пише, що нібито «після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території».

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