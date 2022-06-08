Звірства рашистів на Чернігівщині: Генпрокуратура встановила імена дев'ятьох катів

Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині

Генеральна прокуратура Україна ідентифікувала дев'ятьох катів, які причетні до катувань українців у підвалах Ягідного, що на Чернігівщині. Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні тату та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих «обшуків» російські військові вимітали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники. У селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, кожного 5-го чоловіка стратять.

«Окупанти зігнали понад 300 людей в тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім «живим щитом» – гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було 1,5 місяця, найстаршому – 93. Всього в підземеллі було 77 дітей», – уточнила Генпрокурор.

Людей насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу.

Ховати менш як п'ятьох небіжчиків російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах.

Офіс Генерального прокурора та Чернігівська обласна прокуратура спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановили вже 9 військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Докази причетності до злочинів зібрано щодо:

Сиин-оол Суван - командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Айгарим Монгуш - рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Назити Монгуш - сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Ересу Ооржак - єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Аріан Хертек - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.

Саян Хомушко - рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ

Іван Ооржак - військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

«Якщо ви впізнали підозрюваних та маєте додаткові відомості щодо їх причетності до цих та інших злочинів, повідомляйте на наш єдиний доказовий хаб або звертайтеся до Чернігівської обласної прокуратури», – просить Венедіктова.

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