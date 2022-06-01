На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович
У Херсонській області рашисти знущались над цивільними
У Херсонській області російські війська влаштували розправу над мирними жителями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.
«Я вам можу видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області», – сказав Арестович.
Арестович зазначив, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється.
«Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу», – додав політик.
Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.
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Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.
Британська розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.
Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.
Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.