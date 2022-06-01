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  4. На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович
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    Події в Україні

    На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович

    Арестович анонсував &laquo;нову Бучу&raquo; на Херсонщині - На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович
    Арестович анонсував «нову Бучу» на Херсонщині
    фото з відкритих джерел

    У Херсонській області рашисти знущались над цивільними

    У Херсонській області російські війська влаштували розправу над мирними жителями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

    «Я вам можу видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області», – сказав Арестович.

    Арестович зазначив, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється.

    «Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу», – додав політик.

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британська розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович