На Херсонщині може з’явитися нова «маленька Буча», – Арестович

У Херсонській області російські війська влаштували розправу над мирними жителями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

«Я вам можу видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області», – сказав Арестович.

Арестович зазначив, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється.

«Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу», – додав політик.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британська розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.