Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві

Наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, за даними ЗМІ, може відбудетися в Києві вже на початку жовтня

Зустріч дипломатів у Києві відбудеться найближчим часом

Рада міністрів країн ЄС із закордонних справ проведе виїзне засідання у Києві, щоб на місці ознайомитись із ситуацією в Україні. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом», – заявив Боррель.

Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше італійське видання ANSA повідомило, що Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня. Мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі в період повномасштабної війни.

Зазначимо, що у лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. Водночас відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.