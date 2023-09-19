Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві
Наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, за даними ЗМІ, може відбудетися в Києві вже на початку жовтня
фото з відкритих джерел

Зустріч дипломатів у Києві відбудеться найближчим часом

Рада міністрів країн ЄС із закордонних справ проведе виїзне засідання у Києві, щоб на місці ознайомитись із ситуацією в Україні. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом», – заявив Боррель.

Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.

Раніше італійське видання ANSA повідомило, що Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня. Мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі в період повномасштабної війни.

Зазначимо, що у лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. Водночас відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

Теги: Європейський союз Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет санкцій може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США
Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Вчора, 16:20
До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В
У Києві вперше відкрито водійські курси для жінок, які постраждали від війни (фото)
14 вересня, 11:57
Гучно буде на північних околицях столиці
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
13 вересня, 12:48
Європа та США думають, як інтегрувати українок у суспільство
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
5 вересня, 08:56
Новий навчальний рік у столиці традиційно триватиме до 28 червня 2024 року
Коли столичні школярі підуть на канікули: влада назвала дати
4 вересня, 12:46
П’ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
2 вересня, 09:05
Наразі 417 столичних шкіл із 420 мають укриття
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради
29 серпня, 13:35
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві чоловік обікрав квартиру та поїхав відпочивати на море
25 серпня, 17:56
Житловий будинок працівників Ради народних комісарів УРСР, вулиця Шовковична, 10
Житло для еліти. Де в Києві жила радянська верхівка Дайджест ЗМІ
25 серпня, 09:55

Політика

Кремль вигадав спосіб принизити Зеленського у очах росіян
Кремль вигадав спосіб принизити Зеленського у очах росіян
Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві
Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві
РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС
РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС
Ракети Atacms для України: чи є зрушення у Білому домі
Ракети Atacms для України: чи є зрушення у Білому домі
Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою
Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою
США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ
США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
9071
Кадиров: кома чи крапка?
8952
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
6749
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
6579
Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
5657
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту