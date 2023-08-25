У Києві чоловік обікрав квартиру та поїхав відпочивати на море

Зловмисник забрав з квартири киян, які надали йому прихисток, $120 тис. та золоті прикраси, а потім втік на відпочинок до Одеси

Правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Зловмисник забрав з квартири киян, які надали йому прихисток, $120 тис. та золоті прикраси, а потім втік на відпочинок до Одеси. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про крадіжку $120 тис. та золотих прикрас на суму $5 тис. з квартири місцевих мешканців.

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

«У ході спілкування із заявниками поліцейські з’ясували, що день тому власники квартири познайомилися із водієм таксі, який розповів, що йому немає де жити, та попросив прихисток. Чоловік та жінка впустили нового знайомого до себе додому та поїхали у своїх справах. Коли повернулися додому, усі речі в квартирі були розкидані, зникла чимала сума грошей та золоті прикраси. Усе, що було відомо подружжю про нового знайомого, – лише ім’я та номер телефону», – розповіли в пресслужбі.

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