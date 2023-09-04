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Коли столичні школярі підуть на канікули: влада назвала дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли столичні школярі підуть на канікули: влада назвала дати
Новий навчальний рік у столиці традиційно триватиме до 28 червня 2024 року
фото: glavcom.ua

Для першокласників у школах будуть додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року

Під час нового навчального року учні київських шкіл навчатимуться два семестри. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, коли будуть канікули у школах Києва, повідомляє пресслужба Київміськради.

Через військове вторгнення РФ, не всі школи в Україні зможуть розпочати навчальний рік в офлайн-форматі. У столичних школах навчальний рік розпочнеться 1 вересня.

«Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року», – зауважив Мондриївський.

Під час нового навчального року учні київських шкіл навчатимуться два семестри:

  • З 1 вересня 2023 року до 22 грудня 2023 року – перший семестр;
  • 3 8 січня 2024 року до 31 травня 2024 року – другий семестр.

Мондриївський також повідомив, коли у школярів у Києві будуть канікули. Передбачені такі дати канікул:

  • З 23 до 29 жовтня 2023 року – осінні канікули;
  • 3 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року – зимові канікули;
  • З 25 до 31 березня 2024 року – весняні канікули.

Також для першокласників у школах будуть додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

За словами Мондриївського, новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

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Теги: Київ школа канікули

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