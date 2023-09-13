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На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
Гучно буде на північних околицях столиці
фото: пресслужба КМВА

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 13 вересня, у передмісті Києва та в деяких громадах області лунатимуть звуки вибухів. Сапери проводять знищення вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районах. Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).

«На північних околицях столиці може бути гучно. Працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали мешканців берігати спокій і у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

Як повідомлялося, у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині визначені понад 17 тис. гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років. 

Теги: Київ розмінування укриття

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