Очільники МЗС країн Євросоюзу зустрінуться в Києві на початку жовтня – ANSA
На зустрічі у Києві міністри хочуть підбити підсумки деяких критичних питань, як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій
Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня. Про це повідомляє італійське видання ANSA.
За даними трьох різних джерел видання, наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.
Зазначається, що мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі у період повномасштабної війни.
Також на зустрічі хочуть підбити підсумки деяких критичних питань, як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.
Зазначимо, що у лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. Водночас відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.
До слова, 20 вересня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати що України за участю глав держав та урядів. У рамках відкриття чергової сесії Генасамблеї ООН у другій половині вересня відбудеться зустріч друзів України на рівні міністрів закордонних справ щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.
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