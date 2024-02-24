Буданов пояснив, чому Герасимов важливий для Росії

Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді

Буданов: «Я можу констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни»

Начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов ходить до числа небагатьох в РФ, хто здатний змусити інших генералів виконувати свої обов'язки. Тому він незамінний в Росії. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

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«Генерал Герасимов має точно кілька серйозних особливих рис, серед яких особливе місце займає стратегічна витримка», – сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді.

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«Я можу констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни. Він один з небагатьох може змусити інших генералів працювати. В цьому, на мій погляд, і є його сила і незамінність», – додав він.

Нагадаємо, у мережі ширилася інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяли фейк про вбивство Герасимова.

Після вибухів у Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV порадив не вірити чуткам про ліквідацію начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.