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Буданов пояснив, чому Герасимов важливий для Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому Герасимов важливий для Росії
Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді
фото з відкритих джерел

Буданов: «Я можу констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни»

Начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов ходить до числа небагатьох в РФ, хто здатний змусити інших генералів виконувати свої обов'язки. Тому він незамінний в Росії. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

«Генерал Герасимов має точно кілька серйозних особливих рис, серед яких особливе місце займає стратегічна витримка», – сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді.

«Я можу констатувати, що серед російського генералітету станом на зараз як мінімум ми не бачимо його заміни. Він один з небагатьох може змусити інших генералів працювати. В цьому, на мій погляд, і є його сила і незамінність», – додав він.

Нагадаємо, у мережі ширилася інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяли фейк про вбивство Герасимова.

Після вибухів у Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV порадив не вірити чуткам про ліквідацію начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

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Теги: росія росіяни Кирило Буданов звільнення вбивство Міноборони розвідка

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