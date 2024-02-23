Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України

Спортсмен не може спрогнозувати, скільки часу знадобиться на подолання дистанції, адже все залежить від погоди

Спортсмена супроводжуватиме група підтримки та медики

На знак солідарності із захисниками України у суботу, 24 лютого, до другої річниці війни латвійський спортсмен Клістер Мінс збирається подолати ультрамарафонську дистанцію завдовжки 100 км. Чоловік планує подолати дистанцію без їжі та одягу, із запливом у Балтійському морі наприкінці, пише tv3.lv.

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За словами Мінса, ідея виникла близько півроку тому. Спочатку дистанцію планувалося проходити, як «тренування для себе». Проте бігун вирішив підтримати Україну та її захисників, тому ідея отримала розвиток і було вирішено провести забіг на знак солідарності та під час нього запросити всіх охочих пожертвувати кошти на придбання дронів.

«Я підтримую Україну. Багато друзів та знайомих надають допомогу Україні. У мене також багато друзів в Україні. Ця тема мені досить близька, тому я подумав, що зможу допомогти. І ось прийшла ця ідея. Бути солідарними з українцями на фронті, яким неможливо зігрітися, які взимку у морози долають труднощі на фронті», – зазначив спортсмен.

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Мінс не може спрогнозувати, скільки часу знадобиться на проходження дистанції, адже все залежить від погоди. Забіг почнеться о 5:00 ранку, його супроводжуватиме велика група підтримки, зокрема медичний персонал. За потреби передбачені перерви.

Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну. Російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу агресії РФ проти України.

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Стало відомо, що російські лижники висловили підтримку війні в Україні. Учасники лижного забігу в Росії вишикувалися величезною літерою Z.

Нагадаємо, Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ.