Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України
Спортсмен не може спрогнозувати, скільки часу знадобиться на подолання дистанції, адже все залежить від погоди
фото: Klisters Mins/Instagram

Спортсмена супроводжуватиме група підтримки та медики

На знак солідарності із захисниками України у суботу, 24 лютого, до другої річниці війни латвійський спортсмен Клістер Мінс збирається подолати ультрамарафонську дистанцію завдовжки 100 км. Чоловік планує подолати дистанцію без їжі та одягу, із запливом у Балтійському морі наприкінці, пише tv3.lv.

За словами Мінса, ідея виникла близько півроку тому. Спочатку дистанцію планувалося проходити, як «тренування для себе». Проте бігун вирішив підтримати Україну та її захисників, тому ідея отримала розвиток і було вирішено провести забіг на знак солідарності та під час нього запросити всіх охочих пожертвувати кошти на придбання дронів.

«Я підтримую Україну. Багато друзів та знайомих надають допомогу Україні. У мене також багато друзів в Україні. Ця тема мені досить близька, тому я подумав, що зможу допомогти. І ось прийшла ця ідея. Бути солідарними з українцями на фронті, яким неможливо зігрітися, які взимку у морози долають труднощі на фронті», – зазначив спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Klisters Mins (@klistersmins)

Мінс не може спрогнозувати, скільки часу знадобиться на проходження дистанції, адже все залежить від погоди. Забіг почнеться о 5:00 ранку, його супроводжуватиме велика група підтримки, зокрема медичний персонал. За потреби передбачені перерви.

Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну. Російські спортсмени змагалися на турнірі на тлі символу агресії РФ проти України.

Стало відомо, що російські лижники висловили підтримку війні в Україні. Учасники лижного забігу в Росії вишикувалися величезною літерою Z.

Нагадаємо, Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ.

Читайте також: Російський борець, який візьме участь в Чемпіонаті Європи, відвідував окуповані території України
Теги: чоловік 24 лютого Латвія марафон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перейменування вулиці Маскавас підтримали 38 із 60 міських депутатів
Влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні
21 лютого, 21:33
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
15 лютого, 22:15
Станом на шосту ранку пожежу продовжують гасити
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52
Щасливе подружжя у Індії не зважає на різницю у віці
В Індії 103-річний чоловік знайшов вдвічі молодшу дружину, і пояснив своє рішення
2 лютого, 01:00
Житель Донеччини воював у складі окупаційної армії
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
27 сiчня, 15:42
Найбільш часто вкорочують собі віку у Японії чоловіки, яким виповнилось 50 років
Японія фіксує рекордну кількість самогубств серед чоловіків: МОЗ забив на сполох
26 сiчня, 09:12
На Харківщині пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки
Одеса долає наслідки атаки дронів, влучання у навчальні заклади Херсонщини: ситуація в регіонах
25 сiчня, 11:43
З лютого минулого року Латвія вже передала 271 конфіскований автомобіль
Латвія передасть Україні партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
25 сiчня, 09:25
Президент країни-агресора на російському форумі
«Молока нет, но тундра тебя очень любит». Пропаганда влаштувала шоу для диктатора
23 сiчня, 18:22

Соціум

Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні
Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні
Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України
Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України
Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)
Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
28K
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
28K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
25K
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
16K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
6277
Відомий історик поставив перед Зеленським питання

Новини

Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua