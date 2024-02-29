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Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей
З врятованими дітьми вже працюють лікарі та психологи
фото з відкритих джерел

Врятувати вдалося двох дівчаток та трьох хлопчиків

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей, серед яких 4-річний хлопчик. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами глави ОВА, врятувати вдалося п’ять дітей – двох дівчаток та трьох хлопчиків. Серед урятованих дітей також є одна сирота. Загалом вік дітей, яких вдалося вивезти на безпечну територію, – від 4 до 16 років. 

«Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – сказав він.

Вивезення дітей з окупації організувала Save Ukraine. Загалом із початку 2024 року на підконтрольні території вже повернули 25 дітей із Херсонщини.

Як повідомлялося, 24 лютого з тимчасово захопленої Росією території Луганщини було повернуто двох дівчат-підлітків.

Раніше Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.

Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

До слова, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

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Теги: окупація депортація діти війна росія

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