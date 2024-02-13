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Ілон Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ілон Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів
Маск заявив, що «немає жодного шансу», що Путін може програти війну проти Україн
фото з відкритих джерел

Маск закликав американців тиснути на сенаторів, аби вони не схвалили продовження військової допомоги Україні

Американський мільярдер Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. Про це він повідомив під час онлайн-дискусії у X, цитує його Bloomberg.

За словами мільярдера, «немає жодного шансу», що російський диктатор Володимир Путін може програти війну проти України.

Маск висловив сподівання, що американці натиснуть на законодавців щодо допомоги Україні.

«Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б», – сказав він.

Бізнесмен вважає, що звинувачення у тому, що він є апологетом Путіна «абсурдні», оскільки його компанія передавала Україні системи Starlink.

«Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може повалити Путіна, і чи буде ця людина прихильником миру? Можливо, ні. Така людина, швидше за все, буде навіть жорсткіша, ніж Путін», – резюмував він.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск висміяв «історичні відступи» російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.

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Теги: війна путін Ілон Маск США Сенат США

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