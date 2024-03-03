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«Чому НАТО продовжує існувати»: Ілон Маск зробив нову скандальну заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Чому НАТО продовжує існувати»: Ілон Маск зробив нову скандальну заяву
Ілон Макс висловився щодо НАТО
фото: Reuters

Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати. Відповідні думки він висловив у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

«Чому НАТО продовжує існувати»: Ілон Маск зробив нову скандальну заяву фото 1
скріншот

«У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе», – написав Девід Сакс.

Маск підтримав бізнесмена і зазначив, що дивується, чому НАТО продовжує існувати.

«Правда! Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися», – написав Ілон Маск.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск ошелешив дописом у своїй соцмережі X (колишній Twitter) із зображенням Сталіна.

На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.

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Теги: США НАТО Ілон Маск

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