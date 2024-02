Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск ошелешив дописом у своїй соцмережі X (колишній Twitter) із зображенням Сталіна.

На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

Імовірно, такий допис американський мільярдер в світлі своєї нещодавньої заяви щодо Google Gemini. «Я радий, що Google перегнув палку із генеруванням зображень штучним інтелектом, оскільки це зробило їхнє божевільне расистське, антицивілізаційне програмування зрозумілим для всіх», – написав Маск.

Бізнесмен пішов на конфронтацію з Google після того, як та призупинила функцію генерації зображень Gemini. Це сталося тому що деякі користувачі в соцмережах повідомляли, що штучний інтелект постійно генерує зображення людей у неточному історичному контексті.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all