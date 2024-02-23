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Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
До цього Маск не стримувався у виразах на адресу програмування Google
фото з відкритих джерел

Імовірно, опублікована картинка мільярдера стала продовженням його конфронтації з Google

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск ошелешив дописом у своїй соцмережі X (колишній Twitter) із зображенням Сталіна.

На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

Імовірно, такий допис американський мільярдер в світлі своєї нещодавньої заяви щодо Google Gemini. «Я радий, що Google перегнув палку із генеруванням зображень штучним інтелектом, оскільки це зробило їхнє божевільне расистське, антицивілізаційне програмування зрозумілим для всіх», – написав Маск.

Бізнесмен пішов на конфронтацію з Google після того, як та призупинила функцію генерації зображень Gemini. Це сталося тому що деякі користувачі в соцмережах повідомляли, що штучний інтелект постійно генерує зображення людей у неточному історичному контексті.

Google заявила, що «усвідомлює, що Gemini пропонує неточності у деяких історичних зображеннях, створених за допомогою штучного інтелекту. Gemini «не влучає в ціль» і що вона «працює над негайним поліпшенням таких зображень».

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.

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Теги: Google Ілон Маск Йосип Сталін бізнесмен соцмережі

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