Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post

Бізнесмен серйозно переосмислив свої дії, зваживши потенційні фінансові та особисті ризики підтримки Трампа

Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах, передає «Главком».

Політичну роль Маск отримав після приходу Дональда Трампа до влади, коли був долучений до адміністрації президента США. Проте очікуваного впливу у політиці він не досяг і, як стверджують джерела, знайомі з його настроями, вирішив скоротити свою участь. Сам Маск раніше заявляв, що вже «зробив достатньо» для американської політики.

Минулого року бізнесмен серйозно переосмислив свої дії, зваживши потенційні фінансові та особисті ризики підтримки Трампа. Зокрема, він переймався тим, що покупці Tesla, які не поділяють політичні погляди Трампа, можуть відмовитися від продукції компанії.

Попри це, Маск продовжував висловлювати підтримку деяким філософським принципам республіканців, включно з позицією щодо імміграції, злочинності та захисту базових свобод – таких як свобода слова, релігії й преси. Але складнощі з досягненням конкретних результатів і зростання витрат усе більше відштовхували його від політичної сцени.

Крім того, громадська реакція на участь Маска в політиці була різко негативною. Зокрема, протестувальники проводили мітинги проти його дій як керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), влаштовували акції біля зарядних станцій Tesla, дилерських центрів по всьому світу, вдаючись навіть до актів вандалізму та насильства. Це викликало в Ілона Маска серйозні побоювання за особисту безпеку та спокій родини.

Паралельно з цим компанія Tesla зазнала падіння прибутків у першому кварталі 2025 року, що також могло вплинути на рішення Маска повернутися до активного управління Tesla і SpaceX, де, за повідомленнями, він планує реалізувати масштабні проєкти.

Попри відхід з політичної арени, Маск залишив по собі значний слід: він витратив близько $300 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, ставши одним із найбільших донорів, і пообіцяв республіканцям підтримку на виборах до Сенату у 2026 році.

Нагадаємо, у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.