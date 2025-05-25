Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post
Громадська реакція на участь Маска в політиці була різко негативною
фото з відкритих джерел

Бізнесмен серйозно переосмислив свої дії, зваживши потенційні фінансові та особисті ризики підтримки Трампа

Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах, передає «Главком».

Політичну роль Маск отримав після приходу Дональда Трампа до влади, коли був долучений до адміністрації президента США. Проте очікуваного впливу у політиці він не досяг і, як стверджують джерела, знайомі з його настроями, вирішив скоротити свою участь. Сам Маск раніше заявляв, що вже «зробив достатньо» для американської політики.

Минулого року бізнесмен серйозно переосмислив свої дії, зваживши потенційні фінансові та особисті ризики підтримки Трампа. Зокрема, він переймався тим, що покупці Tesla, які не поділяють політичні погляди Трампа, можуть відмовитися від продукції компанії.

Попри це, Маск продовжував висловлювати підтримку деяким філософським принципам республіканців, включно з позицією щодо імміграції, злочинності та захисту базових свобод – таких як свобода слова, релігії й преси. Але складнощі з досягненням конкретних результатів і зростання витрат усе більше відштовхували його від політичної сцени.

Крім того, громадська реакція на участь Маска в політиці була різко негативною. Зокрема, протестувальники проводили мітинги проти його дій як керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), влаштовували акції біля зарядних станцій Tesla, дилерських центрів по всьому світу, вдаючись навіть до актів вандалізму та насильства. Це викликало в Ілона Маска серйозні побоювання за особисту безпеку та спокій родини.

Паралельно з цим компанія Tesla зазнала падіння прибутків у першому кварталі 2025 року, що також могло вплинути на рішення Маска повернутися до активного управління Tesla і SpaceX, де, за повідомленнями, він планує реалізувати масштабні проєкти.

Попри відхід з політичної арени, Маск залишив по собі значний слід: він витратив близько $300 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, ставши одним із найбільших донорів, і пообіцяв республіканцям підтримку на виборах до Сенату у 2026 році.

Нагадаємо, у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.

Теги: США Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова для перемовин з росіянами в будь-якому форматі. Але умови для цього поки явно не склалися
«Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором Тема тижня
2 травня, 16:26
Клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю старшого сина президента США
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
27 квiтня, 13:06
Нові мита США призведуть до скорочення світового виробництва автівок: аналіз Nikkei
Нові мита США призведуть до скорочення світового виробництва автівок: аналіз Nikkei
5 травня, 07:52
Місто отримало назву Starbase
База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі
4 травня, 06:41
Через політику Трампа роботу втратили тисячі американців
Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
29 квiтня, 10:19
Угода є першою, яку адміністрація Трампа сподівається підписати з десятками торговельних партнерів по всьому світу
Трамп готовий оголосити про торговельну угоду з Великою Британією
8 травня, 10:13
Веніславський: Жодних надр Україна не передає, лише ділиться прибутками
Україна не передає надра США, а лише ділиться прибутками – Веніславський
9 травня, 02:46
Гарвард назвав дії уряду США незаконними
Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів
23 травня, 00:36
Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди
Трамп «завадив» майбутній королеві Бельгії отримати вищу освіту в США – Reuters
23 травня, 20:15

Політика

Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post
Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post
Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
91K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
74K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
71K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
21K
Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua