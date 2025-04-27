В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico

Клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю старшого сина президента США

Новий клуб буде обслуговувати бізнес- та техномагнатів, які прагнуть зміцнити свої зв’язки з адміністрацією Трампа

Дональд Трамп-молодший, мега-донор Омід Малик та кілька інших інвесторів запускають клуб лише за запрошеннями, членство в якому коштує понад пів мільйона доларів. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, пише «Главком».

Як зазначає видання, клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю Малика та старшого сина президента США, а також їхніх партнерів із консервативного фонду 1789 Capital. Він буде розташований у Джорджтауні.

Зліва направо: Вівек Рамасвамі, сенатор Берні Морено (республіканець, штат Огайо), Омід Малик, віцепрезидент Джей Ді Венс і Дональд Трамп-молодший. Малик і Трамп-молодший запускають приватний клуб у Вашингтоні. фото: Politico

За словами обізнаних осіб, мета клубу – створити найвищий рівень приватного клубу, який коли-небудь існував у Вашингтоні, і обслуговувати бізнес- та техномагнатів, які прагнуть зміцнити свої зв’язки з адміністрацією Трампа.

Вимоги до рекомендацій та висока вартість членства забезпечать керівникам вищої ланки спілкування з радниками Трампа та членами кабінету без зайвої уваги преси та сторонніх осіб.

Як зазначає видання, відкриття клубу було заплановане на суботу ввечері.

фото: Politico

Не випадково відкриття клубу збігається з вечерею кореспондентів Білого дому. У минулі роки представники адміністрації спілкувалися та вечеряли з журналістами.

Вечірка «Executive Branch» стала місцем зустрічі адміністрації Трампа та її союзників.

Власниками клубу є Малик, донор Трампа та засновник 1789 Capital; його бізнес-партнер Кріс Баскірк; Трамп-молодший; а також Зак і Алекс Віткоффи, сини посланця Трампа Стіва Віткоффа. Серед засновників клубу – Девід Сакс, брати Вінклвосс та Чамат Палліхапітія.

Нагадаємо, у команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме перші 100 днів другого терміну, вже розробляють план на наступні 100 днів. Адміністрація Трампа планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах.