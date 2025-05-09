Україна не передає надра США, а лише ділиться прибутками – Веніславський

Федір Веніславський підкреслив, що Україна залишається єдиним власником своїх природних ресурсів

Україна не передає надра у власність США – ратифікована угода стосується лише розподілу прибутків від їх використання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Свобода Live», повідомляє «Главком».

Веніславський підкреслив, що Україна залишається єдиним власником своїх природних ресурсів. За його словами, угода передбачає отримання лише частки рентних платежів без зміни права власності на надра.

«Жодних надр Україна не передає, лише ділиться прибутками. Вся рента буде спрямована до фонду, з якого кошти реінвестовуватимуться в промисловість», – наголосив він.

Крім того, в межах виконання угоди передбачається посилення контролю за використанням природних ресурсів. Зокрема, планується масштабна ревізія спеціальних дозволів, виданих у минулі роки. Як зазначив Веніславський, значна частина таких документів опинилася в руках олігархів, які не використовували надра, залишаючи дозволи «сплячими» протягом 10-15 років.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США, однак у Верховній Раді розгорнулася дискусія навколо нещодавно підписаної угоди. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.