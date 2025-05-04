База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі

Місто отримало назву Starbase

У Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Мешканці Бока-Чіка, переважно співробітники SpaceX, проголосували за створення нового міста

Зазначається, що з 283 зареєстрованих виборців 97,7% підтримали цю ініціативу. Це рішення надає громаді повноваження приймати місцеві закони та управляти інфраструктурою.

Також обрано й мера міста. Ним став віцепрезидент з випробувань і запусків SpaceX Роберт Педен.

Ілон Маск також відзначив подію дописом у соцмережі Х.

Starbase, Texas



Is now a real city! — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2025

Він написав: «Starbase, Техас. Тепер це справжнє місто!»

Нагадаємо, у квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках. Така тенденція спостерігається з початку року.

Деякі європейці почали купувати більше китайських електромобілів, водночас частина протестує проти поглядів та дій мільярдера та соратника президента США Ілона Маска.

Так, продажі нових автомобілів Tesla впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.