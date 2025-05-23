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Трамп «завадив» майбутній королеві Бельгії отримати вищу освіту в США – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп «завадив» майбутній королеві Бельгії отримати вищу освіту в США – Reuters
Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди
фото: reuters

Адміністрація Трампа скасувала дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів і змушує тих, хто вже навчається, перевестися

Принцеса Єлизавета, 23-річна майбутня королева Бельгії, потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді, яку напередодні ввела адміністрація Білого дому. Як передає «Главком», про це пише Reuters.

Адміністрація Трампа 22 травня скасувала дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів і змушує тих, хто вже навчається, перевестися в інші навчальні заклади або втратити свій легальний статус у США. «Принцеса Єлизавета щойно завершила перший рік навчання. Вплив цього рішення стане більш зрозумілим у найближчі дні чи тижні. Ми наразі вивчаємо ситуацію», – повідомила речниця Королівського палацу Бельгії Лоре Вандорне.

Єлизавета навчається на магістерській програмі з державної політики в Гарварді – це дворічний курс, що, як написано на сайті університету, розширює світогляд студентів і вдосконалює їхні навички для «успішної кар’єри в державній службі».

Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди. Перед Гарвардом вона здобула ступінь з історії та політики в Оксфордському університеті у Великій Британії. 

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами представників відомства, іноземні студенти, які вже навчаються в Гарварді, повинні будуть перевестися в інші заклади або втратять свій легальний статус у США. В заяві зазначено, що керівництво університету дозволило «антиамериканським і протерористичним агітаторам» створити небезпечну атмосферу.

До слова, у 2024 році декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це пише The Guardian. Серед позивачів – члени організації «Студенти проти антисемітизму». Вони звинувачують Гарвардський університет у порушенні громадянських прав студентів-євреїв.

Також американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

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Теги: Дональд Трамп університет США королева Данії

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