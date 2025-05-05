Нові мита США призведуть до скорочення світового виробництва автівок: аналіз Nikkei

Найбільш серйозне скорочення виробництва очікує автопром Північної Америки

Введення Сполученими Штатами додаткових мит у розмірі 25% на автомобілі, що імпортуються в країну, може стати причиною падіння глобального виробництва машин на 2% у 2025 році в порівнянні з попереднім роком. Такий прогноз наводить провідне японське економічне видання Nikkei, повідомляє «Главком».

Журналісти наголошують, що в результаті цього рішення адміністрації Дональда Трампа у світі буде випущено на 1,55 млн автомобілів менше.

За оцінками експертів Nikkei, на найбільш серйозне скорочення виробництва очікує автопром Північної Америки – на 9%. Країни Євросоюзу можуть знизити випуск машин на 3%, а Японія та Південна Корея – на 2%. Для світової автомобільної індустрії це стане серйозним ударом з огляду на те, що США є другим за величиною ринком збуту після Китаю з щорічним продажем близько 16 млн машин. Примітно, що приблизно половина нових автомобілів, що продаються в Штатах, – це імпортна продукція.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження підвищених митних тарифів на товари зі 185 країн. Універсальні мита у 10% почали діяти з 5 квітня, а індивідуальні для окремих держав – з 9 квітня. Крім того, з 3 квітня американська адміністрація ввела 25-відсоткові мита на всі автомобілі, що ввозяться в країну.

Згодом Трамп підписав указ, що звільняє від додаткових тарифів низку автовиробників, які вже сплачують 25-відсоткові мита на імпорт машин. На них не поширюватимуться інші заходи, наприклад, що стосуються ввезення сталі та алюмінію. Також очікується, що американська влада перегляне питання про мита на імпорт автозапчастин, які мають набути чинності 3 травня та становити 25%.

До слова, Китай заявив, що контролюватиме експорт рідкісноземельних мінералів, і якщо він повністю перекриє постачання, запаси магнітів, необхідних для виробництва автомобілів, закінчаться за кілька місяців.