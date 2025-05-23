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Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати інозмених студентів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати інозмених студентів
Гарвард назвав дії уряду США незаконними
фото: Мел Мусто/Bloomberg

Також президент Трамп закликав до позбавлення Гарварду статусу закладу, звільненого від податків

Адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами представників відомства, іноземні студенти, які вже навчаються в Гарварді, повинні будуть перевестися в інші заклади або втратять свій легальний статус у США. В заяві зазначено, що керівництво університету дозволило «антиамериканським і протерористичним агітаторам» створити небезпечну атмосферу.

Окрім цього, уряд заморозив фінансування Гарварда в розмірі понад $2,6 млрд і призупинив видачу майбутніх грантів. Також президент Трамп закликав до позбавлення Гарварду статусу закладу, звільненого від податків. У Кембриджі, штат Массачусетс, зазначили, що такий крок матиме серйозні наслідки для всієї системи вищої освіти США.

Гарвард назвав дії уряду незаконними й наголосив на своїй відданості принципам міжнародної академічної мобільності. Представник університету заявив, що Гарвард прагне зберегти можливість приймати студентів з понад 140 країн, які, за його словами, «невимовно збагачують університет і саму країну».

Університет подав судовий позов проти кількох федеральних агентств, оскаржуючи призупинення фінансування та вимоги уряду реформувати систему управління, змінити політику набору викладачів і обмежити вступ студентів, яких вважають ворожими до американських цінностей.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у квітні вимагала від Гарварда надати інформацію про можливу причетність іноземних студентів до насильницьких чи незаконних дій до 30 квітня. В іншому випадку університет мав би втратити право на участь у державній програмі студентських віз.

Згідно з даними університету, іноземці складають близько 27% від загального студентського складу, що значно більше, ніж 19,6% у 2006 році.

У своїй заяві Міністерство внутрішньої безпеки також звинуватило Гарвард у співпраці з Комуністичною партією Китаю. Крім того, американські законодавці направили президентові університету Алану Ґарберу лист із вимогою надати інформацію про можливі зв’язки закладу з китайським урядом та армією.

У документі стверджується, що Гарвард приймав на навчання представників Сіньцзянського виробничо-будівельного корпусу – державної структури КНР, яка у 2020 році потрапила під санкції США через звинувачення в порушеннях прав людини щодо уйгурської мусульманської меншини. Китай ці обвинувачення відкидає.

«Ми покладаємо на Гарвард відповідальність за заохочення насильства, антисемітизму і співпрацю з Комуністичною партією Китаю», – заявила Ноем.

В ефірі Fox News вона також додала, що уряд розглядає можливість запровадження подібних заходів і щодо інших університетів. За її словами, ситуація з Гарвардом має стати «попередженням» для всієї освітньої спільноти США.

Нагадаємо, у 2024 році декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це пише The Guardian.

Серед позивачів – члени організації «Студенти проти антисемітизму». Вони звинувачують Гарвардський університет у порушенні громадянських прав студентів-євреїв.

Теги: США університет іноземці студенти

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