Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм

Індія проводить великі навчання в Східному Ладакху з використанням новітньої зброї та безпілотників

Індійська армія розпочала проведення масштабних військових маневрів у Східному Ладакху біля кордону з Китаєм. Про це пише The Economic Times.

За даними Міністерства оборони Індії, наведеними агентством, у навчаннях беруть участь танкові, артилерійські та піхотні військові частини ударного армійського корпусу Північного командування індійських збройних сил. Мета маневрів – впровадження у війська нових концепцій ведення бойових дій в умовах високогірної місцевості з використанням найсучасніших озброєнь.

«Індія вже має близько 50 тис. військових у Східному Ладакху, а підрозділи розміщені на передовій, щоб протистояти розгортанню китайських сил, як це було у 2020 році», – пише видання.

Навчання, що тривають у Східному Ладакху, включатимуть розгортання нової зброї, яку збройні сили Індії придбали протягом останніх чотирьох років для протидії китайській загрозі. До них відносяться різні типи безпілотників, системи протидії безпілотників і системи спостереження. Армія вже розмістила біля кордону значну кількість бронетехніки, яка складається з бойових танків Т90 і Т72. Крім того, біля кордону також розміщені САУ K9 Vajra, а також значна кількість ракетних установок, зокрема надзвуковий комплекс крилатих ракет Brahmos.

Зазначається, що дані навчання проводяться на тлі напруги, що зберігається, на індійсько-китайському кордоні і зусиль двох країн, що продовжуються, по якнайшвидшому відводу військ з прикордонних районів. Відносини між Пекіном та Нью-Делі різко загострилися у травні 2020 року, коли у Східному Ладакху почалося протистояння індійських та китайських військовослужбовців. Індія розмістила у цій зоні 50 тис. військовослужбовців і 500 танків. Китай підтяг до кордону аналогічні за чисельністю військові контингенти.

Після серії переговорів на військовому та дипломатичному рівнях Індія та КНР розпочали поступове взаємне відведення військ із спірних районів на кордоні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Індії викликало українського посла. Причиною цьому стали заяви президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії.Крім того, після висловлювань Зеленського Індія відклала засідання спільної робочої групи з Україною з питань культури.





