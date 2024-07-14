Російська армія зазнала рекордних втрат за два місяці

Росія за три місяці втратила багато своїх військових

За даними британської розвідки, протягом травня та червня російська армія втратила близько 70 000 військовослужбовців вбитими та пораненими.

За останні два місяці російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. За оцінками британської розвідки, у травні та червні близько 70 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено.

У повідомленні Міністерства оборони Великобританії у соцмережі Х наголошується, що збільшення числа втрат пов'язане з відкриттям Росією нового фронту в Харківській області, одночасно зберігаючи інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту довжиною близько 1000 кілометрів. Попри посилення тиску, ефективна українська оборона та недостатня підготовка російських військ обмежують можливості Росії у використанні тактичних успіхів, вважають у британському відомстві.

Аналітики прогнозують, що протягом найближчих двох місяців рівень втрат російської армії може зберегтися на рівні близько 1000 осіб на день. Це пов'язано з продовженням спроб Росії подолати українську оборону за рахунок чисельної переваги. Особливо важкі бої йдуть на Донеччині, де російські війська повільно просуваються, зазнаючи значних втрат.



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