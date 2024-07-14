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Російська армія зазнала рекордних втрат за два місяці

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російська армія зазнала рекордних втрат за два місяці
Росія за три місяці втратила багато своїх військових
Фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, протягом травня та червня російська армія втратила близько 70 000 військовослужбовців вбитими та пораненими.

 За останні два місяці російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. За оцінками британської розвідки, у травні та червні близько 70 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено.

У повідомленні Міністерства оборони Великобританії у соцмережі Х наголошується, що збільшення числа втрат пов'язане з відкриттям Росією нового фронту в Харківській області, одночасно зберігаючи інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту довжиною близько 1000 кілометрів. Попри посилення тиску, ефективна українська оборона та недостатня підготовка російських військ обмежують можливості Росії у використанні тактичних успіхів, вважають у британському відомстві.

Аналітики прогнозують, що протягом найближчих двох місяців рівень втрат російської армії може зберегтися на рівні близько 1000 осіб на день. Це пов'язано з продовженням спроб Росії подолати українську оборону за рахунок чисельної переваги. Особливо важкі бої йдуть на Донеччині, де російські війська повільно просуваються, зазнаючи значних втрат.
 

Британська розвідка спрогнозувала, як кадрові перестановки у Кремлі вплинуть на хід війни.

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Теги: розвідка армія путін британська розвідка соцмережі

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