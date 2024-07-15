У Шотландії помер врятований українськими військовими ведмідь Ямпіль

Ведмідь був замкнений у вольєрі без їжі та води

У шотландському зоопарку «П'ять сестер» помер гімалайський ведмідь Ямпіль, якого влітку 2022 року врятували українські військові на Донеччині. Про це повідомила організація UAnimals.

Ямпіль не зміг отямитися після анестезії, яку йому зробили для переведення в інший вольєр для лікування. Незважаючи на зусилля ветеринарів, реанімувати ведмедя не вдалося.

Зоопарк висловив глибокий сум з приводу смерті Ямполя та попросив часу, щоб змиритися з цією трагічною подією. Ямпіль був знайдений українськими військовими у приватному зоопарку в селищі Ямпіль Донецької області після деокупації. Він був замкнений у тісному вольєрі без їжі та води, під постійними обстрілами. Завдяки зусиллям військових та волонтерів, Ямполя евакуювали до українського притулку«Біла скеля» , а потім до заповідника у Бельгії. Зрештою, він знайшов свій дім у Шотландії.

На жаль, жорстокість людей та війна не минули безслідно для здоров'я ведмедя.

Нагадаємо, що прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.