«Гетьман Іван Виговський» спущено на воду: це другий корвет класу Ada для України (відео)

Закладення корабля «Гетьман Іван Виговський» відбулося 18 серпня 2023 року

Сьогодні, 1 серпня, у Стамбулі на верфі STM був спущений на воду другий корвет класу Ada, який будується для України – «Гетьман Іван Виговський». Відповідні фото оприлюднив новинний ресурс Clash Report.

Повідомляється, що на урочистлму заході були присутні міністр оборони України Рустем Умеров та командувач ВМСУ Олексій Неїжпапа.

Урочиста церемонія зі зпуску на воду корвета «Гетьман Іван Виговський» фото: Clash Report

Закладення цього корабля відбулося 18 серпня 2023 року. Таким чином для того, щоб спустити корвет на воду турецьким корабелам знадобилось трохи менше року. Але Гетьман Іван Виговський ще певний час буде добудовуватись на плаву.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Туреччини відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ. Зеленський повідомив, що присвоїв другому корвету класу Ada ім’я «Гетьман Іван Виговський».

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

Раніше ЗСУ повідомляли, що другий корвет озброять зенітно-ракетними комплексами Mica Vl, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (вісім пускових установок) і торпедами Murene 90 Impact.