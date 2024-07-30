Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв.

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв.
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 20:06 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача. Станом на 20:24 тривогу скасовано.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв. фото 1

Нагадаємо, речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що після відносно тривалого затишшя росіяни можуть готувати масований обстріл України. Військові постійно готуються до ймовірної атаки. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року 
 
Теги: обстріл військові тривога росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Вчора, 12:28
Міністерство оборони України активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців
У Міноборони назвали кількість військових, які страждають від невралгічних захворювань
Вчора, 02:43
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Вчора, 00:04
Ярослав Христюк відзначений трьома державними нагородами
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
28 липня, 09:00
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім»
Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн
25 липня, 20:03
На Київщині вночі збиті всі ворожі дрони
Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів
21 липня, 09:17
Українські військові покращують здатність використовувати FPV-дрони для перехоплення інших БпЛА
ISW: Українські оператори БпЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів
8 липня, 06:17
Микола Торяник про ситуацію із фортифікаціями у Хотінській громаді: «У цьому плані у нас усе нормально з того, що я бачу і розумію»
Школи, садочки, лікарні вже розбиті. Голова прикордонної громади оцінив ймовірність наступу росіян на Сумщині
4 липня, 08:13
Очільник Хотінської громади Микола Торяник: З сіл у сірій зоні виїхали 90% мешканців
Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї Інтерв’ю
2 липня, 17:00

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
РФ використовує заборонену зброю, яку застосовувала ще в Донецькому аеропорту
РФ використовує заборонену зброю, яку застосовувала ще в Донецькому аеропорту
Керч знеструмлена через пожежі (відео)
Керч знеструмлена через пожежі (відео)
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв.
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв.
Звільнений комбриг пояснив причину конфлікту з вищим командуванням
Звільнений комбриг пояснив причину конфлікту з вищим командуванням
Імпортували велосипеди, а продавали щебінь: викрито схему неправомірного відшкодування ПДВ
Імпортували велосипеди, а продавали щебінь: викрито схему неправомірного відшкодування ПДВ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
28K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
16K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
9050
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
8010
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua