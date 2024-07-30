Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв.

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 20:06 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача. Станом на 20:24 тривогу скасовано.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що після відносно тривалого затишшя росіяни можуть готувати масований обстріл України. Військові постійно готуються до ймовірної атаки.