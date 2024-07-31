Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби

Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України

Уряд Китаю опублікував директиву про обмеження за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав країну

Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання. Про це повідомляє Bloomberg.

Дрони з високоточним вимірювальним обладнанням було додано до чорного списку низки агентств, включаючи Центральну військову комісію. Доповнення вносять зміни до списку, опублікованого минулого року, та набудуть чинності з 1 вересня.

Міністерство торгівлі Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для «поширення зброї масового ураження, тероризму або у військових цілях».

Уряд голови Сі Цзіньпіна опублікував директиву за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай після вторгнення Росії до його країни у 2022 році. Пекін неодноразово відкидав критику з боку Заходу з приводу того, що він постачає до Москви товари подвійного призначення, які мають військове застосування.

Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель проти України. Китай відкинув подібні звинувачення, заявивши, що азіатська країна не постачала зброю жодній із сторін конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Також Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу санкцій.

Раніше російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Як повідомлялося, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.