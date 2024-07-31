Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України
фото: mfa.gov.cn

Уряд Китаю опублікував директиву про обмеження за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав країну

Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання. Про це повідомляє Bloomberg.

Дрони з високоточним вимірювальним обладнанням було додано до чорного списку низки агентств, включаючи Центральну військову комісію. Доповнення вносять зміни до списку, опублікованого минулого року, та набудуть чинності з 1 вересня.

Міністерство торгівлі Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для «поширення зброї масового ураження, тероризму або у військових цілях».

Уряд голови Сі Цзіньпіна опублікував директиву за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай після вторгнення Росії до його країни у 2022 році. Пекін неодноразово відкидав критику з боку Заходу з приводу того, що він постачає до Москви товари подвійного призначення, які мають військове застосування.

Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель проти України. Китай відкинув подібні звинувачення, заявивши, що азіатська країна не постачала зброю жодній із сторін конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Також Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу санкцій.

Раніше російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Як повідомлялося, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Читайте також: Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Теги: Китай безпілотник дрон експорт росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Варшава бореться з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю
Польща погрожувала Китаю перекрити ключовий експортний маршрут до Європи – Bloomberg
26 липня, 09:55
Підозрюваний у вбивстві Фаріон виявився жителем Дніпра 2006 року народження
Вбивство Фаріон: з’явилося фото підозрюваного
25 липня, 16:02
У Берліні роздумують, яка доля чекатиме на будинки росіян
«Будинки із привидами Путіна»: Берлін може взятись за конфіскацію нерухомості росіян
25 липня, 06:17
Загалом менше 100 осіб не отримали допуск до Олімпіади через підозри у шпигунстві
Підозрюють у шпигунстві. Франція відмовилася акредитувати російських пропагандистів на Олімпіаду
21 липня, 11:32
На Київщині вночі збиті всі ворожі дрони
Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів
21 липня, 09:17
Китай відреагував на ракетний удар РФ по «Охматдиту»
Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості
9 липня, 23:40
Який в Орбана політичний інтерес? Продемонструвати угорському виборцю і своїм потенційним союзникам в ЄС, що він досі сильний
Про візит Орбана до Москви і ажіотаж навколо нього
6 липня, 21:27
РФ нанесла ракетний удар по Одеському району
Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий
4 липня, 20:33
Окупанти зруйнували два приватних будинки у Харкові
Росіяни атакували Харків КАБами: з-під завалів врятовано дитину
3 липня, 16:33

Економіка

Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
Алкоголь з Болгарії, одяг із Туреччини: Євростат проаналізував, де купувати дешевше
Алкоголь з Болгарії, одяг із Туреччини: Євростат проаналізував, де купувати дешевше
Росія вводить заборону на експорт бензину: деталі
Росія вводить заборону на експорт бензину: деталі
Все через Росію та Україну: ВООЗ зафіксувала зміни у споживанні алкоголю
Все через Росію та Україну: ВООЗ зафіксувала зміни у споживанні алкоголю
Ціна золота сягла психологічного максимуму
Ціна золота сягла психологічного максимуму
Російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів
Російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
141K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
30K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua